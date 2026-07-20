周末新盤成交急反彈！最新錄161伙　芊御兩日賣139伙套現近7.4億

周末有新盤展開大型銷售，過去兩日（18日、19日）新盤市場共錄得約161伙，較上周的21宗升6.7倍。當中元朗錦田新盤芊御兩日賣139伙，套現近7.4億，另同系天璽．天兩日賣8伙，套現逾1.62億元。



芊御兩日賣139伙套現近7.4億 大手客逾2100萬買4伙兩房

新地（0016）旗下元朗錦田新盤「Garden Regency 芊御」周六價單形式首推138伙，項目5小時內沽清，套現逾7.3億元。如連同昨日以逾649萬元招標沽2座平台特色戶，累售139伙，套現近7.4億元。

發展商表示，A組買家時段共售出37伙，當中錄得3組大手買家入市，其中兩組買家分別購入4伙兩房單位，每組涉資逾2,100萬元；另有一組買家購入3伙兩房單位，涉資約1,600萬元。當中買家以本地客為主，佔約85%，內地及外地客則佔約15%按地區劃分，新界區買家佔74%，主要來自元朗及屯門；九龍區及港島區買家分別佔約15%及7%。

元朗錦田新盤「Garden Regency 芊御」。

天璽．天兩日賣8伙 套現逾1.62億

同系新地旗下啟德天璽．天周末兩日合共售出8伙，套現逾1.62億元。當中最貴一伙為第1座18樓A1單位，屬四房套及工作間間隔，實用面積908平方呎，以3,458.8萬元沽出，呎價38,093元。

啟德天璽．天

海德園逾1870萬沽2伙兩房

太古地產（1972）旗下柴灣海德園以逾1,870萬元沽兩伙兩房，成交價917萬元至954萬元，呎價17,712元至17,732元，發展商表示，買家來自港島中西區及港島東，涵蓋自住及投資用途。

柴灣海德園。（林卓瑩攝）

BLUE COAST 3.55億沽114個車位

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST 周六以抽籤方式發售私家車及電單車車位，即日售出111個私家車位及3個電單車車位，合共套現約3.55億元。長江實業營業部副首席經理楊桂玲表示，項目現僅餘少量4房大戶及停車位待售。

黃竹坑站BLUE COAST 。

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