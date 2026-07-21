劏場黑洞！先達廣場迷你舖30萬歷史新低價沽　業主「唔知價」賤賣

旺角先達廣場曾為全港炒賣新款iPhone的「聖地」，但隨著零售市道持續淡靜，場內「劏舖」造價亦連連下挫。該商場最新錄得一個建築面積約78平方呎之迷你舖成交，易手價僅為30萬元，創下商場歷史新低！



有市場人士透露，該口新低價屬業主「唔知價」，市值實則達60萬元或以上，而該舖位若持貨兩年，相信起碼有五成至一倍的升幅。



上述物業涉及旺角亞皆老街83號先達廣場2樓S8號舖，建築面積約78平方呎。資料顯示，該舖於上月中以30萬元易手，料為先達廣場歷來的「最平舖位」成交，呎價僅約3,846元。

原業主「唔知價」 市值料達60萬或以上

對此，有市場人士直指原業主「唔知價」。他透露，30萬元造價極具吸引力，每月即使只收取一千餘元租金，租金回報率已達五厘，直言絕對值得投資。即使不作零售用途，以該面積而言「當迷你倉都得㗎嘛」。

對於該舖位的合理市值，該市場人士估計，叫價起碼應達60萬元或以上。他指出，買家若以40至45萬元作「摸貨」出售，亦相信即時會有其他投資者承接。而該舖位若持貨兩年，相信起碼有五成至一倍的升幅。

上手帳蝕逾57% 夠買58部iPhone

翻查記錄，原業主早於2010年斥資70萬元購入該舖，持貨16年至今沽出，帳面勁蝕40萬元，舖價期內暴瀉逾57%。以一部256GB的iPhone17售價6,899元計算，所蝕金額足以購買近58部。

拆售至今連錄兩度勁蝕 持貨15年亦輸三成

追溯該舖位的成交歷史，如連同今次成交計，實則已連續兩手錄得蝕讓。再對上一手業主於1995年商場分拆時購入，當時造價高達105萬元。其後持貨15年獲今次業主執平價買入，不過仍需損手逾三成。

去年一迷你舖短炒賺55%

事實上，先達廣場近年的舖租、舖價，近乎與iPhone炒價掛鈎。隨著iPhone炒風不再，先達廣場人流銳減，場內吉舖處處。惟去年9月新一代iPhone推出後，先達廣場再現人頭湧湧的盛況。兩個月後更罕有出現短炒獲利個案：一間90平方呎迷你舖以48萬元售出，呎價5,333元，炒家持貨僅1個月，帳面快速獲利17萬元，賺幅高達55%。

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