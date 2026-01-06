炒機聖地淪蟹貨　先達廣場三迷你舖插水9成沽　夠掃千部iPhone！

曾為炒賣新款iPhone聖地的旺角先達廣場，近年人流冷清，最新再錄舖位蝕讓成交。場內三間迷你舖位合共以100萬元沽出，呎價約3,195元。原業主持貨約12年，帳面勁蝕690萬元離場，舖位期內貶值近九成。以一部256GB的iPhone17售價6,899元計算，所蝕金額足以購買1,000部。



資料顯示，上述成交舖位位於先達廣場2樓，包括S98、S102及S109號舖，面積分別為99、93及121平方呎，上月分別以34萬、33萬及33萬元成交，合共涉資100萬元，呎價約3,195元。

持貨12年蝕逾87% 一舖位創先達歷來最蝕

該批舖位由同一業主持有，於2013年合共斥資790萬元購入，持貨約12年後沽出，帳面共蝕690萬元，蝕幅達87.3%。以一部256GB的iPhone17售價6,899元計算，所蝕金額足以購買1,000部。

其中S98號舖當年以275萬元購入，現僅以34萬元易手，蝕幅高達87.6%，料為先達廣場歷來蝕幅最高的二手成交。

去年一迷你舖短炒賺55%

事實上，先達廣場近年的舖租、舖價，近乎與iPhone炒價掛鈎。隨著iPhone炒風不再，先達廣場人流銳減，場內吉舖處處。惟去年9月新一代iPhone推出後，先達廣場再現人頭湧湧的盛況。兩個月後更罕有出現短炒獲利個案：一間90平方呎迷你舖以48萬元售出，呎價5,333元，炒家持貨僅1個月，帳面快速獲利17萬元，賺幅高達55%。