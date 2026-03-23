撈底先達廣場慘逢二度傷害！迷你舖5年輸30萬　夠買43部iPhone

曾為炒賣新款iPhone聖地的旺角先達廣場，近年人流冷清，最新再錄得舖位蝕讓成交。商場一間面積約112平方呎的迷你舖，新近以150萬元沽出，呎價約13,392元。原業主持貨約5年，帳蝕30萬元或約17%。以一部256GB的iPhone17售價6,899元計算，所蝕金額足以購買約43部。



上述成交舖位位於先達廣場1樓F85號舖，建築面積112平方呎，於上月底以150萬元成交，呎價約13,392元。

原業主「撈底」失敗 五年帳蝕約17%走

資料顯示，該舖位已連續兩手錄得虧損。該舖位在2012年6月曾以498萬元沽出，其後在2021年以180萬元易手，帳蝕318萬元或約64%離場。

不過，以180萬元買入上述舖位的業主，持貨約5年終「撈底」失敗，帳蝕30萬元，以150萬元沽出舖位，物業期跌價約17%。以一部256GB的iPhone17售價6,899元計算，所蝕金額足以購買約43部。

今年錄三迷你舖插水9成沽

事實上，先達廣場近年的舖租、舖價，近乎與iPhone炒價掛鈎。隨著iPhone炒風不再，先達廣場人流銳減，場內吉舖處處。先達廣場於今年初有三間迷你舖合共以100萬元沽出，呎價約3,195元。原業主持貨約12年，帳面勁蝕690萬元離場，舖位期內貶值近九成。