先達廣場重現炒風　投資者48萬「摸貨」賣舖　1個月勁賺55%

近年零售市道疲弱，舖位價值亦隨之大幅受挫，不過部分舖位近日罕有出現短炒獲利個案。旺角先達廣場一間舖位最新以48萬元「摸貨」售出，呎價5,333元。炒家持貨僅1個月，帳面快速獲利17萬元，賺幅高達55%。



資料顯示，涉及的舖位為旺角先達廣場2樓S62號舖，面積約90平方呎。投資者於今年9月中以31萬元購入單位後，隨即於10月以「摸貨」形式售出，成交價48萬元。該名炒家持貨約1個月，帳面獲利17萬元，舖位期内賣貴55%。

代理指，該舖位位處2樓，人流會不及地舖及1樓。不過該舖靠近扶手電梯，位置方便，較同層其他舖位相比質素較好。

再上手業主2000年102.8萬買入 兩個前蝕讓7成轉售

值得留意的是，雖然是次舖位成功於1個月内短炒獲利55%，但仍較高峰時期大幅回落。資料顯示，該舖位的上手業主於2000年以102.8萬元購入，按早前31萬元售價計算，帳面蝕讓71.8萬元，貶值高近7成。