CCL連插兩周！微跌0.13%、報159.34點　世界盃熱潮阻樓價升勢

中原城市領先指數CCL最新報159.34點，按周微跌0.13%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，港股持續下挫，加上受世界盃熱潮影響，樓市氣氛放緩，成交減少，樓價升勢受阻，現正步入反覆整固階段。



CCL連跌2周，是2025年5月底後逾1年以來首次，累跌共0.89%，但指數連續5周於159點以上高位爭持，仍為2023年9月初後近3年第4高。隨著近日恒指回升，世界盃賽事即將結束，多個新盤陸續開售，樓市交投有望恢復活躍，相信短期樓價上升方向未變，惟升幅將會減慢。CCL第三季目標上試165點，現時相差5.66點或3.55%。



較歷史高位跌16.72%

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升17.89%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升18.13%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升17.28%，較2021年8月191.34點歷史高位跌16.72%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報160.93點，按周跌0.78%。CCL（中小型單位）報159.48點，按周跌0.81%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊結束3周連升，跌幅均為今年1月中後25周最大，指數同為2023年9月初近3年第3高。CCL（大型單位）報159.88點，按周跌0.52%，終止4周連升，指數仍為2023年10月底後逾2年半次高。

九龍區私樓樓價按周跌1.46%。（中原數據）

四區樓價三升一跌

四區樓價，三升一跌。新界西CCL_Mass報145.49點，按周升1.93%，升幅為今年1月底後24周以來最大，指數創2023年10月初後近3年新高。港島CCL_Mass報161.48點，按周升0.34%，指數為2023年9月底後近3年第5高。

新界東CCL_Mass報173.14點，按周升0.20%，連升3周共0.56%，指數創2023年9月初後近3年新高。九龍CCL_Mass報158.77點，按周跌1.46%，跌幅為今年1月中後26周以來最大，指數仍為2023年8月初後近3年第7高。

今年CCL暫升逾一成

2026年計，CCL暫時累升10.57%，CCL Mass升10.88%，CCL（中小型單位）升10.68%，CCL（大型單位）升9.99%，港島升15.21%，九龍升9.70%，新界東升9.15%，新界西升9.61%。

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