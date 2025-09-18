僭建之島｜紅山半島洋房7000萬「甩手」　陳樹渠家族35年賺9倍

2023年本港經歷世紀暴雨，位處大潭的豪宅紅山半島在山泥傾瀉後被揭為「僭建之島」，當中曾涉及僭建的洋房近期錄得成交。紅山半島一幢洋房新近以7,000萬元沽出，呎價23,233元。據悉，單位由本地知名教育家及慈善家陳樹渠家族持有，其早於1990年買入單位，現帳面獲利6,290萬元，單位大幅升值近9倍。



市場消息指，上述單位為紅山半島松柏徑雙號屋，實用面積3,013平方呎，四房間隔。據悉，洋房於去年初曾叫價1億元放售，惟一直未獲承接，直至本月初成功以7,000萬元售出，大幅減價3,000萬元或三成，折合呎價23,233元。

造價呎價均高於今年二手成交

自屋苑被爆出僭建後，二手交投及樓價受一定影響。今年屋苑已錄得2宗洋房二手成交，成交價分別為5,500萬元至5,880萬元，呎價21,285元至22,764元。可見是次單位成交造價及呎價均高於今年二手成交。

陳樹渠家族持有、單位曾被頒佈違例建築清拆令

資料顯示，單位由本地知名教育家及慈善家陳樹渠家族所持有，其早於1990年以以710萬元購入，持貨約35年至今轉手，帳面獲利6,290萬元，單位期内大幅升值近9倍。值得留意的是，單位於2024年曾被頒佈違例建築清拆令，相信單位屬當年被爆出有涉及僭建的洋房之一。

多達83%獨立屋涉及僭建及非法佔用官地問題

2023年一場世紀暴雨沖毀大潭紅山半島一處山坡，令屋苑部份獨立屋僭建及霸佔官地情況浮出水面。屋宇署及地政總署展開全面調查，發展局公布調查結果指，除了涉及山泥傾瀉的四間獨立屋外，已完成巡查其餘85間獨立屋，結果有29間同時涉及僭建及非法佔用政府土地「兩宗罪」、40間涉及僭建、1間涉及非法佔用政府土地，餘下15間則未見違規。換言之，在當局巡查的89間獨立屋，多達83%有僭建及／或非法佔用政府土地，近半數同事犯「兩宗罪」。