陳樹渠家族1450萬沽西灣河嘉亨灣三房　8個月沽6伙套現逾8000萬

二手市場回暖，本地知名教育家及慈善家陳樹渠家族再度沽貨，最新以1,450萬元沽出西灣河嘉亨灣一伙三房戶，持貨至今22年轉手帳面獲利約834萬元，單位升值近1.35倍。據知，該家族在過去8個月已累沽6伙，合共套現約8,082萬元。



嘉亨灣三房1450萬沽

據資料指，是次成交為嘉亨灣6座低層A室，實用面積675平方呎，屬三房間隔，在4月底以1,450萬元沽出，呎價21,481元。另據網上銀行估價資料，上述單位恒生銀行估價為1,420萬元，即最新成交價較估價微高2%

原業主為陳樹渠家族成員

至於，原業主在2004年以公司名「寶御物業發展有限公司」（A. V. C. PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED）以615.95萬元買入。

其公司股東包括寶聲置地有限公司；董事則包括寶聲集團董事長陳燿璋（或陳耀璋）、陳燿陽和陳燭蓮，均為陳樹渠家族成員，以及寶聲集團房地產部總經理何錫添亦為董事之一。

8個月累沽6伙 套現8082萬

換言之，眾人持貨至今22年，是次轉手帳面獲利約834萬元，單位期內升值近1.35倍。值得留意，陳樹渠家族於2004年斥近半億購入嘉亨灣8伙，自去年9月開始已減持至今8個月累沽6伙，共套現約8,082萬元。

西灣河嘉亨灣。（資料圖片）

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