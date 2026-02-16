聰明錢離場？陳樹渠家族1350萬沽嘉亨灣三房　曾斥半億購屋苑8伙

二手樓價逐漸回升，有知名家族出手沽貨。本地知名教育家及慈善家陳樹渠家族，近期以1,350萬元沽出西灣河嘉亨灣一伙三房單位，呎價為2萬元。該家族持貨22年，帳賺746.66萬元走，樓價期內升值逾1.2倍。



資料顯示，涉及單位為嘉亨灣6座低層A室，實用面積675平方呎，屬三房間隔，於本月初以1,350萬元，呎價為20,000元。原業主以寶御物業發展有限公司（A.V.C. PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED）名義作登記。

該公司股東包括寶聲置地有限公司；董事則包括寶聲集團董事長陳燿璋（或陳耀璋）、陳燿陽和陳燭蓮，均為陳樹渠家族成員，以及寶聲集團房地產部總經理何錫添亦為董事之一。

曾斥約半億購入嘉亨灣8伙 現逐漸減持

據悉，陳樹渠家族成員於2004年2月份斥603.34萬元購入，持貨22年，帳面勁賺746.66萬元，期內樓價升值逾1.2倍。值得留意，陳樹渠家族於2004年斥近半億購入嘉亨灣8伙，惟自去年9月至今已減持3伙，共套現約3,930萬元。

由知名教育家及慈善家陳樹渠創辦的寶聲集團，為本港老牌發展商之一，在港曾持有逾百伙住宅、工商舖及酒店等作長線收租，另於海外也有進行物業投資。在2016年至2018年期間，受惠整個物業市場的價格大幅颷升，集團2019年初的物業資產總額曾達至約240億元水平。