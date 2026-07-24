「蟹貨之王」 繼續蝕！上水天巒洋房3280萬沽　12年轉手帳蝕逾5球

豪宅市場再錄大額蝕讓成交個案。有「蝕讓之城」之稱的上水天巒，新近再錄蝕讓成交，一伙洋房最新以3,280萬元沽出，呎價13,366元，原業主於12年前買入，是次轉手帳面蝕讓520萬元離場。



美聯物業分行高級分區營業經理廖煜榮表示，是次成交為天巒日內瓦大道南單號屋，實用面積約2,454平方呎，單位最初用作投資收租用，在6月份租客搬出後即交吉以3,800萬元叫價放售，放盤約一個月，單位累減520萬元，最終以3,280萬元沽出，呎價約13,366元。

上水天巒。

12年轉手帳蝕520萬

至於，新買家為本地家庭，租樓多年，因眼見區內基建漸趨成熟，決定「轉租為買」購入單位自住。

據知，原業主於2014年7月以約3,800萬元購入上述物業，持貨至今約12年，是次轉手帳面蝕讓約520萬元，單位期內貶值約13.7%。

百分百蝕讓 最勁一宗腰斬沽輸3000萬

翻查資料，上水天巒年初至今全部二手成交均需蝕讓離場。如連同是次成交，最少錄11宗蝕讓個案，蝕幅由5%至50%不等。最勁一宗為天巒蘇黎世大道單號洋房，實用面積2,454平方呎，於今年3月以3,000萬元沽出，原業主持貨15年帳面蝕讓3,032萬元或50%，樓價腰斬沽貨。

上水天巒。

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