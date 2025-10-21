上水「蝕讓之城」天巒洋房1850萬沽　兩度蝕讓、共貶值31%｜多圖

上水「蝕讓之城」天巒又再現蝕讓個案，而且更是「蝕完又蝕」的個案。該屋苑一伙單號洋房以1,850萬元沽出，較原業主4年前買入價帳面貶值約150萬元。若對比2010年買入價2,699萬元，更加累積貶值約31.5%。



中原地產新界北分行副區域營業經理劉喜燕表示，上述成交為上水天巒最新錄策馬特大道單號屋，實用面積1,798平方呎，3房連兩套房間隔，7月時叫價2,090萬元，日前議價後以1,850萬元沽出，呎價約10,289元。

代理指出，買家為外區換樓客，見屋苑環境舒適，鍾情獨立屋居住環境，見單位質素高，即決定入市單位作自用之用。

2021年買入價2000萬

據了解，原業主則於2021年以2,000萬元買入單位，持貨4年，是次易手賬面蝕約150萬元，單位期內貶值7.5%。

2010年一手高峰期作價2699萬

翻查較早期資料，上述洋房最早於2010年一手沽出，當時成交價高達2,699萬元。即最新成交價較高峰期回落31.5%。

上水天巒

