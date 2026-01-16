「蟹貨之王」天巒洋房3050萬沽、蝕千萬　代理不惜做一事促成交易

近期整體入市氣氛正面，帶動豪宅交投。有「蟹貨之王」之稱的上水天巒，屋苑一伙獨立屋最新以3,050萬元沽出，呎價約12,577元。由於原業主身處北京，代理更親身前往內地送訂，以促成交易。該業主持貨近16年，帳蝕1,132萬元或約27%離場。



原業主身處北京 代理親身前往內地送訂

中原地產市務經理譚永康表示，上訴成交單位為上水天巒洛卡諾大道雙號屋，實用面積2,425平方呎，開價約3,500萬元，日前議價約13%至3,050萬元沽出，呎價約12,577元。

據悉，新買家見屋苑環境舒適，單位價錢吸引，即購入單位自用。因業主身處北京，代理為協助買家購入心頭好，不惜親身赴內地送訂促成交易。

上手持貨近16年 帳蝕逾千萬走

資料顯示，原業主於2010年以4,182萬元買入單位，持貨近16年，現轉手帳面蝕1,132萬元離場，單位期內貶值約27%。