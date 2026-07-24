米線店「魚米家」創辦人沽貨！1398萬賣匯璽兩房　9年帳輸4%

二手市場轉旺，市場錄不少名人沽貨。當中「魚米家魚湯米線大王」創辦人周榕貴近月以1,398萬元沽出南昌站匯璽兩房，呎價26,528元，持貨9年，單位貶值約57萬元離場。



資料指，是次成交為匯璽第2A期2B座高層B室，實用面積527平方呎，屬兩房間隔，單位新近以1,398萬元沽出，呎價約26,528元。至於新買家為姓鄭（CHENG ）。另據網上銀行估價資料，上述單位恒生銀行估價為1,440萬元，即最新成交價較估價低3.1%。

南昌站「匯璽」。

業主為「魚米家」創辦人周榕貴 9年輸4%

至於，單位原業主以聯名方式持有，在2017年以約1,455萬元購入，登記業主包括周榕貴（CHOW YUNG KWAI ），及羅麗珍 （LAW LAI CHUN ），當中周榕貴與「魚米家魚湯米線大王」創辦人同名，料為同一人。二人持貨9年，是次轉手帳面蝕讓57萬元，單位期內貶值4%。

2024年6月全線結業

翻查資料，「魚米家魚湯米線大王」於2000年由創辨人周榕貴創立，至今已有24年歷史，主打順德魚腐、米線等一系列魚湯食品，全盛時期曾在港九新界，開設超過10間分店，惟近年已陸續結業，最終在2024年6月全線結業 。

「魚米家魚湯米線大王」全盛時期超過10間分店，在2024年6月全綫結業 。

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