舊客變新主　鄧成波繼園街舊樓銀主盤6133萬沽　酒店營運商接手

已故「舖王」鄧成波家族近年屢傳財困，再有物業以銀主形式售出。涉及北角繼園街全幢舊樓連地庫，總樓面面積約17,626平方呎，最新以6,133萬元售出，呎價約3,480元。新買家曾向波叔家族租用灣仔全幢物業，具有酒店營運背景，不排除將物業改裝成學生宿舍。



值得留意，銀主曾叫價1.5億元放售，即最新成交價較其低約8,867萬元或約59.1%。不過，若與鄧成波家族18年前約3,300萬元的買入價相比，該物業仍帳升約2,833萬元或約85.8%。



涉及物業為北角繼園街20至22號全幢舊樓及毗鄰24至26號地庫，包括12伙住宅，並有車位，總樓面面積約17,626平方呎。該一籃子物業於上月底以6,133萬元易手，呎價約3,480元。

涉及物業為北角繼園街20至22號全幢舊樓及毗鄰24至26號地庫。（網上圖片）

具酒店營運背景買家入市 曾租用波叔物業

新買家以公司名義「ENDLEVEL LLC LIMITED」作登記，董事為謝宛霏，其名下公司包括「安心出城有限公司」，該公司屬酒店營運商，因此不排除將物業改裝成學生宿舍。另外，該公司亦曾在2022年，向鄧成波家族以月租46.8萬元，租用灣仔軒尼詩道168至170號煥然樓全幢。

銀主1.5億意向價 終狂減近九千萬易手

資料顯示，業主原為鄧成波家族相關人士，於2008年斥3,300萬元購入，但該物業在2024年6月遭接管，銀主曾以1.5億元放售。換言之，以最新成交價計算，物業較銀主原本叫價的1.5億元，大幅低出約8,867萬元或約59.1%。不過，若與鄧成波家族2008年約3,300萬元的買入價相比，該物業在18年間帳面仍升值約2,833萬元或約85.8%。

若與鄧成波家族2008年約3,300萬元的買入價相比，該物業在18年間帳面仍升值約2,833萬元或約85.8%。（資料圖片）

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