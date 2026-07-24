黎永滔旺角文華商場50%權益被接管　美麗華6.5億收購擴充投資組合

美麗華酒店（0071）宣佈，與由大鴻輝興業主席梁紹輝持有的大鴻輝資本訂立協議，成立合營公司，雙方各佔50%權益，以總應佔價格13億元，收購持有旺角文華商場物業的目標公司（駿景企業有限公司）全部股權，兩集團各佔50%。而賣方的代理人為接管人富事高諮詢有限公司。



值得留意的是，旺角文華商場原由「百億舖王」黎永滔與大鴻輝資本投資同樣以各佔50%比例持有，而是次交易中梁紹鴻原有的50%比例維持不變。簡單來說，即美麗華酒店以6.5億元買入黎永滔持有的旺角文華商場50%權益。



成交物業為九龍旺角砵蘭街240至244號，當中包括旺角文華商場8層高零售平台，總建築面積約94,204平方呎，以及遠東銀行旺角大廈24樓連天台住宅單位，總建築面積約600平方呎。

前身為新文華戲院 原由黎永滔、大鴻輝共同持有

物業前身為新文華戲院，資深投資者黎永滔夥拍大鴻輝於2004年至2005年以近8.6868億元購入，及後改造為目前的MPM文華商場。

成立合營公司收購該物業 總代價為6.5億元

公告中指出，美麗華酒店與由梁紹輝持有的大鴻輝資本投資訂立協議，雙方將成立各持50%權益的合營企業，以總代價為4億元收購持有旺角文華商場（MPM Plaza）物業的目標公司（駿景企業有限公司）全部股權。整個收購由合夥公司以50:50比例出資代價4億元，其中1.3億元訂金已於簽署買賣協議時或之前支付，餘款2.7億元將於完成時付清。

緊隨完成後，目標公司欠付貸款人的銀行貸款債務將不超過9億元，加上銀行貸款債務9億元計算，總代價為6.5億元，該物業預期可產生約6.5%的毛租金回報率。

美麗華酒店取得目標公司50%實際權益

公告顯示，梁紹鴻原已持有目標公司50%權益；交易完成後，其透過合營公司持有的實際權益維持50%，而美麗華酒店則取得目標公司50%實際權益。

產生穩定租金收入 具強勁增長前景

美麗華酒店指，成立合營企業為其提供擴充物業投資組合及多元化其收入來源之良機，並符合核心業務策略，以加強集團之長遠發展。是次收購的項目空置率持續偏低，租戶組合多元化，主要包括餐飲店舖、中檔零售品牌及體驗式商店，預期可產生穩定租金收入，具備強勁租金增長前景。預期合營企業將為其持有及管理物業帶來協同效益，推動可持續價值創造，同時降低投資風險。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。