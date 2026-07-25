西貢傲瀧蝕完再蝕！頂層一房連天台戶716萬沽　上手3年唔見半球

有「明星屋苑」之稱的西貢低密度豪宅傲瀧再錄蝕讓，最新一伙一房連天台戶特色單位，新近以716萬元沽出，呎價15,667元。原業主持貨約3年，帳面蝕讓57萬元或約7%。



世紀21奇西貢區營業董事廖振雄表示，是次成交為西貢傲瀧22座頂層連天台特色戶，實用面積457平方呎，連有約381平方呎的天台，屬一房間隔，單位望內園景，新近以716萬元沽出，呎價15,667元，屬市價成交。

今年最少錄12宗蝕讓 最新一房輸半球

據知，原業主於2023年4月以773萬元買入，持貨至今3年，是次轉手帳面蝕讓57萬元，單位期內輸跌價7%。

翻查資料，如連同是次成交，傲瀧由今年初至今最少錄12宗蝕讓個案，蝕幅由7%至29%不等。最勁一宗為第15座低層A室，屬四房戶，實用面積1,836平方呎，於今年6月以2,270萬元沽出，原業主持貨8年帳蝕29%。

有「明星屋苑」之稱的西貢低密度豪宅傲瀧。

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