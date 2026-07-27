內地美甲品牌CANNI母企斥1629萬進駐觀塘甲廈　料購入自用

東九龍商廈物業交投活躍，區內優質新式商廈持續吸引跨境企業進駐。由麒豐資本發展的觀塘德華中心，新近獲內地知名美甲品牌CANNI母企以約1,629萬元購入高層單位作自用，平均呎價約7,700元。



中原(工商舖)工商部高級分區營業董事余樹榮表示，成交單位為觀塘鴻圖道32號德華中心33樓01及02室，建築面積約2,116平方呎，成交價約1,629.3萬元，平均呎價約7,700元。

觀塘鴻圖道32號德華中心。

內地美甲龍頭CANNI母企進駐 購入自用

余樹榮透露，新買家為內地知名美甲產品及跨境電商公司廣州凱麗日用品有限公司，該公司旗下擁有知名美甲品牌CANNI，是次透過旗下兩間香港公司，包括香港薇拉麗莎化妝品有限公司及景林國際（香港）有限公司購入物業，預計買入單位後將作自用。

德華中心尚餘5個精選單位 呎價7000元起

余樹榮指出，德華中心目前尚餘5個精選單位待售，叫價由每平方呎約7,000至7,350元不等。當中29樓04室連租約放售，適合投資者長線收租；另一低層單位5樓全層更為地舖契，配備煤氣管道，可吸引餐飲及服務性行業，叫價每平方呎約5,500元。

內地知名美甲品牌CANNI母企以約1,629萬元購入觀塘德華中心高層單位作自用。

大廈配套完善 享雙港鐵站地利

德華中心由麒豐資本發展，樓高23層，採用玻璃幕牆設計，配備約3.5米特高樓底，單位設獨立來去水，部分享海景。大廈18樓設有空中花園，並配備6層停車場，提供約103個附設電動車充電系統的車位。地理位置極佳，步行至牛頭角站或觀塘站均僅需數分鐘。

余樹榮指，德華中心配套完善，性價比高，對本地及跨境用家均具吸引力。目前僅餘最後5個單位，叫價吸引，相信在內資企業相繼進駐下，餘下單位將迅速獲承接，帶動區內交投氣氛。

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