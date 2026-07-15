觀塘甲廈四洲集團中心低層7420萬沽　呎價僅4500元　較高位腰斬

由偉華集團、「小巴大王」馬亞木家族及投資者林子峰等發展的觀塘四洲集團中心，大廈9樓全層連兩個車位，以7,420萬元沽出，成交呎價僅約4,500元，較大廈近年高峰呎價腰斬大約一半。



上述成交涉及觀塘敬業街41號四洲集團中心9樓全層，建築面積約16,489平方呎，早前連兩個車位意向售價8,244.5萬元，每呎約5000元。資料顯示，該物業新近以約7,420萬元沽出，成交呎價約4,500元。

2022年落成之甲廈 四層樓面放售共逾6.2萬呎

該物業於2022年落成，為一座樓高27層的甲級商廈。包括地下，不計地庫B1至B3層及天台。物業設計現代化，用上玻璃幕牆，地下大堂設計新穎。另外，該廈配備大型停車場設施，合共提供161個車位，當中包括私家車及電單車的充電位。

上述成交涉及九龍觀塘敬業街41號的甲級寫字樓物業，涉及3樓、5樓、6樓及7樓之四層連續樓層。（資料圖片）

2024年錄首宗買賣 四洲集團2.05億購作總部

資料顯示，該廈原為雲訊廣場，屬工廈重建商廈項目，由偉華集團、「小巴大王」馬亞木家族等發展，於2023年尾落成。至2024年9月該廈錄首宗買賣，涉及四洲集團（0374）以逾2.05億元，連命名權購入物業31樓全層以及21樓單位作集團總部，呎價約8,226元，而該大廈亦由此易名為四洲集團中心。

另有資料顯示，該廈個別高層單位成交呎價曾高達9,434元。

觀塘四洲集團中心。（萊坊提供）

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