觀塘甲廈價崩！宏基資本大廈銀主盤6000萬沽 内地客接火棒蝕一半
撰文：蔡偉南
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寫字樓前景依然未見好轉，東九龍商廈市場錄得大蝕讓個案。觀塘海濱道135號宏基資本大廈一個銀主盤單位，新近以6,000萬元沽出，成交呎價5,631元。原業主為一名内地投資者，帳面大蝕讓約49%。
上述成交個案為觀塘海濱道135號宏基資本大廈12樓全層連4個車位，屬銀主盤，成交價約6,000萬元，建築面積約12,076平方呎，呎價約5,631元。
該單位原業主為陽光創富控股(亞洲)有限公司（SUN CREATE RICHLY HOLDINGS (ASIA) LIMITED），其公司董事為祁濤，料為内地投資者。
2014年買入價1.18億 一年半貴25%照樣承接
翻查資料，上述宏基資本大廈12樓全層連4個車位，最初於2012年底以逾9,457萬元一手沽出，其後上述內地投資者在事隔一年半、即2014年6月份以約1.18億元買入，當時物業在短短一年半內升值約25%。
多次抵押借財仔、銀行貸款
不過該物業近多次被抵押向銀主、財務公司貸款，其後於2024年11月被銀主接管，開價約1億元，其後於2025年初迅即調整至約8,500萬元，及後持續回落至約6,880萬元，最終以約6,000萬元售出。
據了解，該名内地投資者還有另一個全層單位淪為銀主盤，現時叫價7,300萬元放售。
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