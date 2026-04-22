觀塘甲廈逾2.49億放售四層　呎價僅4千創新低　兼較兩年前腰斬！

甲廈市場持續改善，有業主趁機積極去貨。由偉華集團、「小巴大王」馬亞木家族等發展的塘四洲集團中心，大廈低層四層樓面，共約62,256平方呎，以意向價逾2.49億元放售，呎價僅約4,000元，料創該廈呎價新低記錄。



萊坊表示，上述成交涉及九龍觀塘敬業街41號的甲級寫字樓物業，涉及3樓、5樓、6樓及7樓之四層連續樓層。該物業以現狀交吉出售，總意向價為約2.49億元，呎價4,000元，可分拆出售。

2022年落成之甲廈 四層樓面放售共逾6.2萬呎

該物業於2022年落成，為一座樓高27層的甲級商廈。包括地下，不計地庫B1至B3層及天台。物業設計現代化，用上玻璃幕牆，地下大堂設計新穎。每層建築面積約15,564平方呎，四層合共約62,256平方呎，另外，該廈配備大型停車場設施，合共提供161個車位，當中包括私家車及電單車的充電位。

上述成交涉及九龍觀塘敬業街41號的甲級寫字樓物業，涉及3樓、5樓、6樓及7樓之四層連續樓層。（資料圖片）

萊坊：適合金融及教育機構

萊坊大中華區投資部主管胡孝直表示，作為區內較新落成的甲級商廈，該物業實用率高並採用無柱式設計，有助企業更高效地運用辦公空間。項目位處新型商業帶，整體環境相對觀塘道沿線更為舒適，同時兼備完善交通及配套，特別適合金融保險、專業服務企業及教育機構進駐。

2024年錄首宗買賣 四洲集團2.05億購作總部

資料顯示，該廈原為雲訊廣場，屬工廈重建商廈項目，由偉華集團、「小巴大王」馬亞木家族等發展，於2023年尾落成。至2024年9月該廈錄首宗買賣，涉及四洲集團（0374）以逾2.05億元，連命名權購入物業31樓全層以及21樓單位作集團總部，呎價約8,226元，而該大廈亦由此易名為四洲集團中心。

開價料創呎價新低 較兩年前四洲劈平一半

翻查該廈歷來成交記錄，成交呎價介乎約7,477元至9,434元、換言之，上述一籃子物業若以開價成交，料創該廈呎價新低記錄，並較兩年前四洲集團的成交呎價足足劈平一半。

觀塘四洲集團中心。（萊坊提供）

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