商廈空置重災區　觀塘東瀛遊廣場呎價逾四千蚊　貼近同區工廈價！

東九龍商廈空置率高企，一手物業成交價大幅回調，拖累二手買賣呎價同告受壓。觀塘商廈東瀛遊廣場新近錄得一宗低價成交個案，該廈中高層三相連單位及五個車位，以約3,566萬元易手，成交呎價僅約4,290元，貼近同區工廈水平。



據悉，原業主於2007年以約4,250萬元購入該廈23樓全層及數個車位。其後於2024年分別以約730萬元及約1,380萬元分拆出售D室及E室。連同是次出售物業，累計套現約5,216萬元，帳面獲利共966萬元或約22.7%。



中原（工商舖）工商部董事劉重興表示，是次成交物業位於觀塘鴻圖道83號東瀛遊廣場23樓A至C室，建築面積共約7,239平方呎，單位成交價約3,106萬元，呎價約4,290元。該物業以連租約形式易手，連同五個私家車位一同出售，合共涉資約3,566萬元。新買家則為凱昇投資有限公司，正租用觀塘區工廈單位，相信待租約屆滿後，將遷至東瀛遊廣場單位自用。

是次成交物業位於觀塘鴻圖道83號東瀛遊廣場23樓A至C室，建築面積共約7,239平方呎。（資料圖片）

「綠色金屬」拆售全層物業 累計套現逾5200萬

據悉，物業原業主為環保企業綠色金屬，於2007年以約4,250萬元購入該廈23樓全層，以及另買入數個車位。其後於2024年分別以約730萬元及約1,380萬元分拆出售D室及E室，連同是次出售的A至C室，累計套現約5,216萬元。以購入價計算，業主帳面獲利共約966萬元，賺幅約22.7%。

東九商廈呎價貼近工廈 料低價買賣增

劉重興補充，本港商廈呎價於過去一段時間經歷大幅回調，當中東九龍區一手商廈新供應充裕，業主及發展商為求售物業紛紛選擇低價促銷套現，令區內商廈成為重災區，價格仍在於低位徘徊。

他分析，現時東九龍區部分優質指標商廈價格水平貼近同區工廈，由於買家入市成本降低，相信市場有一定承接力，預計東九龍低價寫字樓買賣成交將持續湧現。

觀塘鴻圖道83號東瀛遊廣場。（資料圖片）

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