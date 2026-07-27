銀主放售紅磡海名軒3層商業樓面　市值近6億　原由施羅德基金持有

再有銀主商廈推出市場。原由外資施羅德基金持有的紅磡海名軒三層商業樓面，現遭銀主接管，並委託高力香港及第一太平戴維斯代理出售。據透露，上述物業將連租約以價高者得的形式出售，市場估值為5.5億至5.8億元。



上述物業涉及紅磡環海街11號海名軒商業基座三樓、五樓及六樓，於2001年12月落成，為非住宅用途的商業樓層。物業總批則面積約73,820平方呎，其中三樓約18,520平方呎，五樓約28,030平方呎，而六樓則為27,270平方呎。

市值5.5至5.8億元 現租予國際學校

據透露，項目為銀主盤，將以現狀連租約出售，最新市場估值為5.5至5.8億元，截止日期為9月3日（星期四）中午12時。另外，是次出售的三層樓面經全新裝修，目前由國際教育機構租用作學校，並簽訂逾十年期長租約。

高力香港物業重組服務團隊主管、資本市場及投資服務吳嘉輝表示，是次放售的三層商業樓面全部均由一所國際教育機構承租，有特長租約年期，新買家可享理想及穩定上升的租金回報。第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，海名軒三樓、五樓及六樓是罕見的臨海三連層商業樓層，適合作寫字樓，教育等用途。

上述物業涉及紅磡環海街11號海名軒商業基座三樓、五樓及六樓，物業總批則面積約73,820平方呎。（資料圖片）

施羅德基金曾持有

值得留意的是，原業主為施羅德基金。追溯歷史，該物業原由泓富產業（0808）持有，惟在2017年1月份以8.86億元賣予資深投資者林子峰。及後在2018年4月份，林子峰以11.6億元轉售予鵬里資產管理。及後鵬里資產管理被施羅德基金收購。

若以該物業最新市值最少5.5億元與2018年的高峰造價相比，該物業價瀉6.1億元或約52.6%。

曾陷貸款到期風波 涉海名軒三層商業樓面

以往報道指出，去年9月施羅德基金旗下地產投資部門，涉及一筆紅磡海名軒三層商業樓面貸款，未能在原定到期日償還。貸款方交通銀行（香港）正在評估處理這筆貸款的各種方案，包括可能要求立即還款及強制執行。但當時，施羅德發言人回覆《香港01》表示，貸款並未違約，並且已獲延期。目前正與交通銀行保持密切聯繫，並未知悉有任何潛在接管情況。

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