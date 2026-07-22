投資者折讓兩成求售！1.2億放售北角商住地盤 樓面地價4900元
撰文：李煥好
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近年教育機構積極擴充校舍，加上學生宿舍市場熾熱，全幢式物業交投漸見活躍。由一名投資者持有的北角月園街18至20號地皮，地盤面積約1,618平方呎，最新以意向價1.2億元放售，較其買入價折讓兩成。
另外，該地盤之最高地積比率15倍，可建總樓面約24,270平方呎。若以意向價售出，即每呎樓面地價約為4,944元 。由於地盤位處「商業／住宅」規劃地帶，因此可發展為住宅、寫字樓、銀座式商廈、酒店及學生宿舍等。
涉及物業位於北角月園街18至20號，地盤面積約1,618平方呎，位於「商業／住宅」規劃地帶，可考慮發展住宅、寫字樓、銀座式商廈及酒店，或作學生宿舍營運。業主已拆卸原有舊樓，目前地皮已交吉，買家購入後可即時入則動工。
意向價1.2億求售
資料顯示，業主為投資者姓羅，其於2019年斥1.5億元購入上址，當時為一幢於1955年落成的四層高唐樓，地下為商舖用途，1樓至3樓為住宅。最高地積比率15倍，可建總樓面約24,270平方呎。據透露，業主意向價為1.2億元，即每呎樓面地價約為4,944元 。
地皮已交吉 兼商業及住宅發展彈性
世邦魏理仕香港資本市場部資深董事劉智珊表示，現時地皮已交吉，兼具商業及住宅用途的彈性，買家可即時展開規劃及重建，發揮地皮重建潛力。
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