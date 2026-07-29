樓價連升13個月！6月私樓樓價指數漲0.31%　今年累升7.88%

本港樓市氣氛持續轉旺，升勢已經超過一年！據差餉物業估價署最新資料，2026年6月私樓售價指數報323.2點，按月升0.31%，連升13個月，創逾兩年半高位。至於，樓價今年累升7.88%，若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價至今累跌約18.8%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報325.3點，按月升約0.28%；大型單位（D、E類）報288.8點，按月升約1.05%。

D類大單位升幅最多

至於細分各類戶型，A類單位（實用面積431平方呎或以下）報342.6點，按月升約0.47%。B類單位（實用面積431至752平方呎）報316.1點，按0.03%。C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報309.1點，按月升0.62%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報290.4點，按月升約1.11%。E類（1,722平方呎或以上） 單位報283.8點，按月升約0.78%。

2026年6月私樓售價指數報323.2點，按月升0.31%，連升13個月。（資料圖片）

萊坊方耀明：下半年樓價升幅放緩

萊坊大中華區估價及諮詢部主管方耀明表示，2026年6月住宅樓價按月上升0.3%，延續5月份的升勢。然而，中國內地最新推出的境外投資監管措施，或會在短期內對市場情緒帶來一定影響。隨著上半年市場交投活躍所帶動的樂觀情緒逐步回歸理性，展望2026年下半年，樓價升幅預料將有所放緩，預料全年樓價將上升8%至10%。

萊坊大中華區估價及諮詢部主管方耀明表示，展望2026年下半年，樓價升幅預料將有所放緩，預料全年樓價將上升8%至10%。

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