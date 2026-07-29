一睇即中！區內情侶零議價　2.1萬租土瓜灣Downtown38連天台戶

租務市場暢旺，土瓜灣Downtown 38一伙一房連天台特色戶，新近獲區內情侶「零議價」僅睇樓一次，即以「零議價」2.1萬元承租，呎租72元，業主租金回報料約2.8厘。



香港置業分行分區董事宋國權表示，成交租務單位為Downtown38極高層H室，實用面積約291平方呎，屬一房連天台間隔，座向東南，望海景。新近最初以2.1萬元叫價放租，約一個半月後，獲區內情侶洽租，二人僅睇樓一次，即以「零議價」承租，呎租約72元。

料租金回報約2.8厘

代理指，該屋苑鄰近港鐵土瓜灣站，生活配套成熟，加上高層海景及天台特色一向受年輕租客歡迎，是次零議價成交，反映優質單位具一定承接力。

據知，業主於2020年12月以約888萬元購入單位，以是次租金計，料回報約2.8厘。

土瓜灣Downtown38。

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