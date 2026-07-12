內地生舉家來港陪讀　每月6.6萬租又一村安華閣天台特色戶

又一村安華閣一個連天台特色戶，新近以每月6.6萬元租出，租客為即將來港升學的內地生及其家人，實用呎租約55元。業主持貨約3年，租金回報約3.1厘。



中原地產又一村分行高級分區營業經理余社朝表示，成交單位為又一村壽菊路安華閣連天台特色戶，實用面積1,194平方呎，採大兩房間隔，附設1,057呎天台 ，以每月6.6萬元租出，折合實用呎租約55元。單位原以7萬元放租，議價後減租4,000元。

又一村壽菊路安華閣。

內地生舉家陪讀 鍾情廳大房大

消息指，新租客為內地生，即將來港升學，家人為方便照顧，決定舉家來港陪讀，鍾情單位廳大房大，議價後感合理即決定承租作香港居所。

業主2023年以2550萬連車位買入 回報3.1厘

原業主於2023年5月以2,550萬元連車位購入單位，是次未有連車位租出，但已可享約3.1厘租金回報。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。