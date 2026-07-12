內地生舉家來港陪讀 每月6.6萬租又一村安華閣天台特色戶
撰文：林卓瑩
出版：更新：
又一村安華閣一個連天台特色戶，新近以每月6.6萬元租出，租客為即將來港升學的內地生及其家人，實用呎租約55元。業主持貨約3年，租金回報約3.1厘。
中原地產又一村分行高級分區營業經理余社朝表示，成交單位為又一村壽菊路安華閣連天台特色戶，實用面積1,194平方呎，採大兩房間隔，附設1,057呎天台 ，以每月6.6萬元租出，折合實用呎租約55元。單位原以7萬元放租，議價後減租4,000元。
內地生舉家陪讀 鍾情廳大房大
消息指，新租客為內地生，即將來港升學，家人為方便照顧，決定舉家來港陪讀，鍾情單位廳大房大，議價後感合理即決定承租作香港居所。
業主2023年以2550萬連車位買入 回報3.1厘
原業主於2023年5月以2,550萬元連車位購入單位，是次未有連車位租出，但已可享約3.1厘租金回報。
嶺大內地生無睇樓！零議價兼一炮過預繳11.2萬 租屯門菁雋開放式兩港大內地生一炮過預繳30萬年租 承租西半山學士臺兩房戶內地生Full Pay全年租金 住大埔「納米樓始祖」 業主回報達7厘內地生預繳一年25.8萬租KENNEDY 38開放式戶 呎租94元創屋苑新高
01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。