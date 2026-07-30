前Starbucks一姐王靜瑛入市！5225萬買中半山竹林苑三房

住宅樓市陸續向好，市場錄財金界名人入市。希慎（0014）旗下收租多年的中半山竹林苑，新近獲前星巴克中國董事長兼首席執行官王靜瑛入市，擲5,225萬元購入竹林苑一伙三房，呎價24,716元。



資料顯示，是次成交為中半山竹林苑82號低層1室，實用面積2,114平方呎，屬三房間隔，在7月中旬以5,225萬元沽出，呎價24,716元，至於買家為王靜瑛（WONG CHING YING BELINDA），與前星巴克中國董事長兼首席執行官同名，料為同一人。

曾任前星巴克中國董事長兼首席執行官

翻查資料指，王靜瑛曾任職星巴克亞太區市場營銷總監、星巴克新加坡董事總經理及星巴克香港總經理，現為周大福珠寶集團有限公司的獨立非執行董事、Canada Goose Holdings Inc.的獨立董事，以及希慎興業獨立非執行董事。

前星巴克中國董事長兼首席執行官王靜瑛。

竹林苑2025年拆售 希慎主席兒子都有幫襯

中半山竹林苑為希慎（0014）旗下收租多年項目，在2025年拆售其中兩座住宅大樓，吸引不少名人入市，當中包括希慎主席利蘊蓮兒子Nicolas Hugh Ingram，在2025年10月 以7,723萬元買入竹林苑兩伙；阿里前主席張勇在2025年以5,354萬元購入竹林苑一伙逾2000平方呎單位。

中半山竹林苑。

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