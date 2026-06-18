台灣歌手任賢齊夫婦入市　6880萬買淺水灣豪宅四房　呎價3.1萬

市場再錄名人入市個案。台灣歌手任賢齊及其妻新近以6,880萬元連車位買入淺水灣BELGRAVIA四房，呎價31,315元。上手業主持貨17年轉手，帳面獲利1,480萬元離場。



資料顯示，是次成交為淺水灣BELGRAVIA 低層B室，實用面積2,197平方呎，屬四房雙套間隔，在本月初以6,880萬元連車位沽出，呎價31,315元。

較一年前高層戶貴380萬

參考同類成交單位屬同座高層B室，實用面積相同，在2025年4月初以6,500萬元沽出，反映今次低層成交單位，較逾一年前高層單位賣貴約380萬元及5.8%。

淺水灣BELGRAVIA。（資料圖片）

新買家為台灣歌手任賢齊及其妻

至於，新買家以公司「R N C INVESTMENT LIMITED 」名義入市，其公司股東及董事為任賢齊（JEN, HSIEN CHI）及陳則妤（CHEN, CHE YU），與台灣歌手任賢齊及其妻子同名，料為同一人。

據知，原業主在2009年12月以公司名「深美電業有限公司 」5,400萬元連車位購入，持貨至今17年轉手，帳面獲利1,480萬，單位期內升值27%。

2010年斥890萬買黃竹坑商廈3個單位

至於，任賢齊亦非第一次投資香港物業市場，在2010年以凱毅發展有限公司名義以890萬元買入黃竹坑商廈物業南匯廣場A座3個單位。

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