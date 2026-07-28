羅守輝等6680萬掃深井皇璧兩伙複式戶

地產界名人入市。由裕泰興集團已故創辦人「九叔」羅肇唐的次子羅守輝或相關人士，新近以合共約6,680萬元，買入深井皇璧兩個複式單位及6個車位。



上述兩伙皇璧複式戶為實用面積2,432平方呎的28樓D室及32樓D室。其中樓層較高的一伙連同3個車位以3,500萬元沽出、呎價14,391元。新買家為羅守輝妻子梁婉玲（LEUNG YUEN LING ELINA）及相關人士。原業主2021年以約3,946萬元連3個車位購入，帳面貶值446萬元或11%。

另一樓層較低單位連雙車位以3,180萬元成交，呎價13,076元，買家亦為梁婉玲等人。物業於2010年由兩名內地人以4,150萬元一手購入。

另皇璧6樓一個雙號車位，上月以100 萬元售出，買家同為梁婉玲或相關人士。

中環釘王、裕泰興集團已故創辦人「九叔」羅肇唐的次子羅守輝。(陳順禎攝)

深井皇璧。（資料圖片 / 余俊亮攝）

深井皇璧。（資料圖片 / 余俊亮攝）

深井皇璧。（資料圖片 / 余俊亮攝）

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