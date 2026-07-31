長成交期累事！佐敦本木連撻兩伙大訂 眾買家共遭殺訂近兩球
撰文：黃祐樺
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恒地（0012）旗下佐敦德成街單幢盤本木 （Arbour）錄兩宗撻訂，眾買家在3至4年後選擇棄購，料各遭發展商殺訂至少10%，約91萬及92萬元。值得留意的是，其中一伙撻訂戶早前已經重售，較撻訂前賣平逾一成。
兩伙撻訂單位買家採長成交期付款計劃
據成交紀錄冊顯示，最新兩伙撻訂單位為本木19樓及22樓B5室，屬一房間隔，實用面積335平方呎，買家於2022年及2023年3至4月以各以919.31萬元及924.96萬元買入，該兩名買家當時採1,100及720天長成交期付款計劃。
單位在2026年7月2日及9日被取消交易，即兩名買家分別在3至4年後終止買賣並棄購，料各損失樓價10%，即約91及92萬元。
22樓B5室較撻訂前賣平12.3%
另外，發展商亦近日重新以811萬元沽出22樓B5室，新買家採120天現金付款計劃，單位較撻訂前賣平113.96萬元或12.3%。
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