次季新盤撻訂140宗、按季跌逾16%　新盤「撻訂王」原來係呢個盤

中原地產發表報告指，2026年第二季新盤撻訂宗數錄140宗，較第一季的167宗，下跌16.2%，創2025年第一季83宗後的5個季度新低。其中撻大訂錄102宗，撻大訂比例為73%，按季急跌16%，由約9成降至7成。至於，撻細訂比例則連升3季，由不足一成升至27%。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年上半年撻訂共307宗，按半年跌42.6%，料全年約550宗，較2025年高峰881宗大減近四成。樓市好轉，樓價持續向升，降低高位入市買家的財務風險及撻訂誘因，致撻訂宗數趨跌。



第二季錄140宗撻訂 六成單位成功重售

2026年第二季錄140宗撻訂，截至6月底有84宗或60%已重售，較第一季撻訂並於當季重售比例下跌14%。估計因新盤銷售維持熱度，市場購買力持續釋放，發展商相信撻訂單位不難被吸納，故沒有急切馬上重推撻訂單位，料重售比例維持六成以上水平。

2026年第二季新盤撻訂宗數錄140宗，較第一季的167宗，下跌16.2%。

2026年第二季錄140宗撻訂，截至6月底有84宗或60%已重售。

Blue Coast成第二季「撻訂王」 已全部成功重售

今年第二季撻訂宗數最多的一手項目是黃竹坑港島南岸Blue Coast，錄12宗。啟德柏蔚森一期及將軍澳日出康城凱柏峰I，各錄9宗，並列第二位。

其他6個較多撻訂的項目包括，西貢傲瀧、將軍澳日出康城海堤灣I、啟德柏蔚森III、長沙灣連方II、屯門黃金海灣意嵐及北角柏蔚山，分別錄5宗至8宗撻訂不等。上述9個項目除海堤灣I全屬撻細訂個案 外，全部是撻大訂個案。

Blue Coast及意嵐已全部重售，而連方II未有撻訂單位售出。柏蔚森I、III及柏蔚山I的重售比例亦偏低，介乎22%到43%。其餘3個項目的重售比例介乎75%到88%。

黃竹坑港島南岸Blue Coast，錄12宗，成第二季「撻訂王。

今年第二季撻訂宗數最多的一手項目是黃竹坑港島南岸Blue Coast，錄12宗。

４伙千呎大單位劈價逾三成重售

第二季重售降價幅度逾三成的單位合共4伙千呎以上大單位，均於2019至2021年樓價高峰期間一手售出。

當中，重售價跌幅最大為屯門上源1B座高層A室，實用面積1,805平方呎，原於2021年11月以3,800萬元買入，呎價21,053元，單位於2026年5月取消交易，2026年第二季重新以2,438萬元售出，呎價13,507元，重售價大跌36%。

屯門上源。

柏蔚森II、匯璽III提價三成重售

另外，第二季撻訂單位重售價較原價提升幅度最高的首五位，全屬600呎以下的中小型單位，大部份於2024至2025年一手售出。

當中，提價幅度最多為啟德柏蔚森II 3座低層E室，實用面積383平方呎，原於2024年10月以623.5萬元買入，呎價16,279元，單位於2026年4月取消交易，第二季提價三成至810.6萬元重售，呎價21,164元。

南昌站匯璽III 6座低層H室，實用面積378平方呎，原於2019年9月以791.6萬元買入，呎價20,942元，單位於2022年5月取消交易，2第二季提價29%至1,020萬元重售，呎價26,983元。

第二季撻訂單位重售價較原價提升幅度最高的首五位，全屬600呎以下的中小型單位，大部份於2024至2025年一手售出。

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