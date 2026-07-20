大圍柏傲莊III再有撻訂！四房買家5年後棄購　料殺訂逾236萬

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊III重建後再錄撻訂個案，涉及一伙樓價2,361.2萬元的四房戶，今棄購料共輸逾236萬元訂金，該單位亦正以招標方式重新發售。



據成交紀錄冊顯示，是次撻訂單位為柏傲莊III 第1A座18樓B室，實用面積998平方呎，屬四房間隔，於2021年月6日沽出，當時成交價為2,361.2萬元，呎價約2.37萬元，買家採「優越柏傲莊建築期付款」 ，及擁住客車位認購權等。

5年後棄購 料輸樓價一成

不過該單位事隔5年，在2026年7月9日才登記取消交易，料買家已終止買賣並棄購，料損失樓價10%、即約236.12萬元。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。