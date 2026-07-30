嘉里建設為首財團斥27億人幣投得上海浦東新區地皮

嘉里建設（0683）公布，以27.05億元人民幣（折合約31.38億港元）投得上海市浦東新區楊思社區地皮，項目總佔地面積約95,775平方米，擬發展為大型商業及文化發展項目。此次投地在155輪競價後，最終以80.44%的溢價率擊敗對手。



嘉里及衡九雙方各佔合營項目公司95%及5%權益，嘉里估計，在該上海地盤的項目最高投資承擔不多於50.35億元人民幣（折合約58.41億港元）。

嘉里建設指，該上海項目所屬兩幅地皮總佔地面積約95,775平方米（約103萬平方呎），可建地上樓面面積共15萬平方米（約161萬平方呎，另有約23,000平方米（約25萬平方呎）的地下零售空間。項目擬發展為上海市浦東新區楊思區域之大型商業及文化發展項目。

集團指，今次進行的交易符合其於內地核心城市建立及擴展投資物業組合之策略，並相信該項目將進一步提升集團於上海之投資物業版圖，並透過商業及文化物業之發展、管理及營運為其帶來長期及經常性收入。

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