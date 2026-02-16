嘉里逾13.8億奪筲箕灣東大街住宅地、每呎9343元　高估值上限17%

近期樓市回暖，住宅地皮作價亦見理想。筲箕灣東大街的住宅地上周（13日）截標，地皮截收8份標書。地政總署公布，該幅用地以13.83899億元批出予嘉里建設（0683），每呎樓面地價9,343元，高市場估值上限16.8%。



地皮估值約7.9億至11.9億 成交價高上限17%

綜合市場資訊，地皮估值約7.9億至11.9億元，每方呎樓面地價約5,300至8,000元。

該地皮早前截收8份標書。當中入標財團包括新地（0016）、信置（0083）夥鷹君（0041）合組財團、嘉華國際（0173）、中國海外（0688）、招商局置地（0978）、協成行、嘉里建設（0683）。

上述地盤面積約為14,528平方呎，高樓面面積可達130,747平方呎。不過筲箕灣地皮地契條款較為複雜，住宅樓面上限雖然為13萬平方呎，但地契亦要求最低三層須為「非住宅」用途。

測量師：保留3層作非住宅用途 總樓面料約14.8萬呎

有測量師表示，東大街一帶有不少著名食肆，商舖有一定價值，若以保留3層合共43,571平方呎樓面作非住宅用途，按照地契方程式規定，住宅樓面上限將降低至104,553平方呎，總樓面面積則約148,127平方呎。