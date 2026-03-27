嘉里3.54億買西半山羅便臣道、西摩臺舊樓地盤　將打造豪宅項目

嘉里建設（0683）今日（27日）表示，以3.54億完成收購的西半山羅便臣道62號E及西摩臺4號的舊樓，重建後預計可建總住宅樓面面積約3.89萬平方呎，即每呎樓面地價約9,100元。



預計總住宅樓面面積3.89萬呎

據知，該項目地盤面積約4,300平方呎，重建後預計可建總住宅樓面面積約38,900平方呎。涉及西摩臺4號地下、一樓至5樓及天台，以及羅便臣道62E號地下、一樓至五樓及天台。西摩臺4號每層實用面積735平方呎，總面積4,410平方呎；羅便臣道62E號每層實用面積713平方呎，總面積4,278平方呎。

嘉里湯耀宗：打造優質豪宅項目

嘉里發展有限公司董事及香港區總經理湯耀宗表示，非常高興就西半山羅便臣道62E號及西摩臺4號住宅用地簽訂買賣合約，將憑藉在高端住宅發展方面的豐富經驗，打造優質豪宅項目。

西半山羅便臣道62號E及西摩臺4號舊樓地盤。

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