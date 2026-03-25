西半山羅便臣道、西摩臺舊樓地盤3.538億沽　嘉里接貨

市傳由中資公司收購的西半山羅便臣道62號E及西摩臺4號的舊樓，新近以合共3.538億元易手。新買家為嘉里發展（0683）。



上述成交個案涉及西摩臺4號地下、一樓至5樓及天台，以及羅便臣道62E號地下、一樓至五樓及天台。西摩臺4號每層實用面積735平方呎，總面積4,410平方呎；羅便臣道62E號每層實用面積713平方呎，總面積4,278平方呎。

若以項目可重建樓面約3.89萬平方呎計算，每呎樓面地價約9,100元。

新買家董事包括嘉里湯耀宗

上址舊樓新買家為同城建設股份有限公司（NOBLE PERFECT INVESTMENTS LIMITED），其公司董事包括嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗。

翻查資料，2020年有消息指上述舊樓物業由中資公司收購，當時向土審處申請強拍，市值估計約1.42億元。

西半山羅便臣道62號E及西摩臺4號舊樓地盤。

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