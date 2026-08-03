周末新盤成交急插水！兩日錄58伙按周跌75％　芊御2日沽40伙最多

周末新盤銷情淡靜，過去兩日（1日、2日）新盤市場共錄得約58伙，較上周的233宗大跌75.1%。當中元朗錦田「芊御」周末兩日沽出40宗成交，佔周末成交近7成，另屯門掃管笏凱和山錄內地客連掃三伙，涉資約3,975萬元。



芊御兩日沽出40伙 套現逾2.2億

新地（0016）旗下元朗錦田新盤「芊御」周末兩日沽出40伙，套現逾2.2億元，當中在周六（1日）進行第三輪銷售114伙，當中以價單方式賣68伙，另招標46伙。項目即日沽出再錄38宗成交，當中包括5伙招標單位，佔第三輪銷售可發售單位約33%，單日吸金逾2.1億元。

當中錄兩組大手客買入價單單位，其中1組買家斥資逾1,653萬元購入3伙兩房單位；另錄1組買家斥資近1,059萬元購入2伙兩房單位。發展商表示，「芊御」開售約兩周累沽299伙，累積套現逾16億元。

新地（0016）旗下元朗錦田新盤「芊御」。

內地客3975萬連掃三伙凱和山

路勁地產及深圳控股（0604）合作發展的屯門掃管笏凱和山錄內地客連掃三伙，同屬三房套連工作間間隔，合共套現約3,975萬元，成交價由1,305萬元至1,350萬元，實用面積1,023及1,032平方呎，呎價12,757至13,081元。

路勁地產及深圳控股（0604）合作發展的屯門掃管笏凱和山。（李煥好攝）

WHITESAND COVE 三房1,695萬沽

華懋旗下西貢白沙灣豪宅項目WHITESAND COVE，以招標形式沽1伙三房套連工作間間隔單位，屬第1座5樓B單位，實用面積 894平方呎，連319平方呎天台，成交價為1,695萬元，呎價18,960元，項目目前累售12伙，套現近2.9億元。

華懋旗下西貢白沙灣豪宅項目WHITESAND COVE。

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