華潤叡璟48小時內上樓書　短期內開放示位　夥芭蕾舞團舉辦工作坊

市區大型新盤積極部署推盤。華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING) 將於48小時內上載樓書，短期內開放示範單位參觀。



華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建表示，項目將於48小時內上載樓書，短期開放兩伙示範單位予傳媒及代理參觀，緊接公佈首張價單。項目住客會所Club Sterling佔地17萬平方呎，設有多用途運動場等40項設施。為配合項目定位，亦夥香港芭蕾舞團為住戶舉辦芭蕾工作坊。

華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲表示，叡璟住戶可參加由香港芭蕾舞團舞者指導的Ballet Fit工作坊，亦可以參觀其專屬採排。

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