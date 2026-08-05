大埔上然4房現樓玄關無走廊　2房開廚Island Table可變餐桌｜多圖

萬科香港旗下大埔上然已屆現樓，發展商日前開放兩伙現樓示範單位及會所參觀。當中四房連套房加工作間及洗手間間隔單位，玄關不設走廊，睡房與客廳同向，當中主人睡房設有L型特大玻璃窗提升採光度。另兩房單位以開放式廚房設計，設有U形Island Table 可變餐桌或工作檯面。



四房套玄關不設走廊 外望山景

當中第2座17樓A1室，實用面積為873平方呎，屬四房連套房加工作間及洗手間間隔，露台連工作平台面向東南，望山景，客飯廳呈長形開則，長約6.2米，闊約3米，兩側牆身均配置電視插座。另玄關不設走廊，配備多功能雙門木紋鞋櫃、半身鏡及裝飾燈。

廚房屬梗廚設計，設嵌入式高身廚櫃及L型工作枱面，同時配置明火煮食爐、蒸焗爐等基本家電，同時內接工作間連洗手間。另浴室為明廁，洗手盆鏡櫃採用圓角設計，櫃內配置電插座及層架。

其中兩間睡房及主人房與客廳同向，主人睡房寬敞方正，空間感十足，設有L型特大玻璃窗提升採光度。套廁同為明廁設計，以簡約淺灰色為主調，並配備浴缸。

↓↓第2座17樓A1室四房現樓示範單位↓↓

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兩房開放式廚房設U形Island Table 可變餐桌或工作檯面

另一伙開放參觀單位為第2座17樓A2室，實用面積為428平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，客飯廳外接共38平方呎的露台連工作平台，露台連工作平台面向正東方，同樣望山景。玄關亦不設走廊，以及配備多功能雙門木紋鞋櫃。

客飯廳最長處長約5.9米，闊約2.5米，間隔方正實用。開放式廚房配備電磁爐、蒸焗爐等等基本家電，另設U形Island Table，可變成餐桌或工作檯面。

浴室以木系為主調，洗手盆鏡櫃採圓角設計，櫃內配置電插座及層架。兩間睡房以蝴蝶型開則，間隔方正實用，主人睡房預留到頂衣櫃位置，擴大收納空間。

↓↓第2座17樓A2室兩房現樓示範單位↓↓

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