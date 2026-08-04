萬科大埔上然累沽1283伙、套現62億　明年初推牛頭角舊樓重建項目

萬科香港旗下大埔上然已屆現樓，發展商表示，項目已屆現樓階段，本周陸續展開交付程序，目前累沽1,283伙，套現約62億元，最快明年初推牛頭角定富街舊樓重建項目，主打中小型單位。



累沽1283伙套現62億 明年初推牛頭角舊樓重建項目

萬科香港市場營銷及客戶關係部主管劉淑貞表示，上然已屆現樓階段，本周陸續展開交付程序，項目至今累沽1,283伙，套現約62億元，當中8成為本地買家，亦會在短期內開放現樓全新示範單位供公眾預約參觀，將視乎市況加推。

她又認為目前樓市進入整固期，料整體發展健康，明年初推牛頭角定富街舊樓重建項目，主打中小型單位。

萬科香港執行董事梁啟安（左）、萬科香港市場營銷及客戶關係部主管劉淑貞（右）

設三大區域會所 佔地逾10萬呎

另外項目亦設有三大區域會所「Garden Club」、「Mountain Club」及「Sky Club」，室內面積連戶外綠化休憩空間合共逾10萬平方呎，提供超過50項設施，包括50米室外游泳池、25米室內恆溫游泳池、200米戶外緩跑徑、多用途運動場、Cafe Feast & Bistro、童趣天地，以及健身室等。

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