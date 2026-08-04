減完仲有水位賺！荃灣中心兩房383萬沽　一年短炒帳賺一成｜多圖

樓市氣氛轉旺，荃灣中心再錄短炒，屋苑一伙兩房最新以383萬元沽出，原業主於約一年前以350萬元買入，是次轉手帳面升值近一成。若扣減入市成本，料實賺約逾25萬元。



美聯物業分行聯席區域經理鍾家豪表示，是次成交為荃灣中心14座高層G室，實用面積377平方呎，屬兩房間隔，單位最初以390萬元叫價放盤，新近以383萬元沽出，呎價10,159元。另據恒生網上銀行估價資料，上述單位估價為435萬元，即最新成交價較估價高最多12%。

↓↓荃灣中心14座高層G室↓↓

一年短炒升近一成

據知，原業主於2025年08月以350萬元購入上述單位，持貨約一年，是次轉手帳面獲利33萬元，單位期內升值9.4%，若扣減佣金、印花税等交易使費約7.34萬元後，料該業主實賺約25.66萬元。

鍾家豪指，荃灣區本月暫錄近20宗二手成交，按月升20%。至於租賃成交錄約50宗按月升近30%。

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