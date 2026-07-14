贏大獎兼賺大錢！「田雞」田啟文夫婦1250萬沽太古城　廿年賺八球

二手市場轉旺，市場錄不少名人沽貨。當中人稱「田雞」、台北電影獎「最佳男配角」得主田啟文及其妻子，新近以1,250萬沽出鰂魚涌太古城三房戶，成交呎價18,825元，二人持貨20年，帳面升值825萬元或1.9倍離場。



太古城三房1250萬沽

資料指，是次成交為鰂魚涌太古城衛星閣中層G室，實用面積664平方呎，屬三房間隔，在6月中旬以1,250萬元沽出，呎價18,825元。至於，新買家為姓馮（FUNG）及宋（SUNG）。另據網上銀行估價資料，上述單位恒生銀行估價為1,293萬元，即最新成交價較估價低3.3%。

鰂魚涌太古城。

田啟文及妻子持貨20年 帳賺825萬

至於，原業主在2006年以425萬元聯名方式持有，登記名稱為田啟文（TIN KAI MAN ）及戴雅莉（TAI ALICE ），與「田雞」田啟文及其太太同名，料為同一人。換言之，二人持貨20年，是次轉手帳面獲利825萬元，單位期內升值1.9倍。

憑電影《雙囍》今獲台北電影獎「最佳男配角獎」

人稱「田雞」的田啟文在青年時期遷居至秀茂坪徙置區，目前是香港電影工作者總會發言人及腦力工作室有限公司創辦人，過去曾經是周星馳所屬之星輝海外有限公司負責人之一，過往參與多部電影作品，其中電影《少林足球》中的「三師兄」最為人熟悉，最近亦以電影《雙囍》獲得第28屆台北電影獎「最佳男配角獎」。

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