吳鎮科家族銅鑼灣銀主商廈BIZ AURA　3.7億沽　藍帶啤酒代理接貨

商廈造價續尋底，市場錄得全幢甲廈成交。原由地產界人稱「阿爺」、鎮科集團已故創辦人吳鎮科家族持有的銅鑼灣BIZ AURA全幢商業大廈，市傳銀主最新以3.7億元沽出，呎價約10,249元。而新買家以「藍帶啤酒」代理榮興集團呼聲最高。



據悉，吳鎮科家族早於2010年，以約3.9億元向鄧成波家族購入物業，以該家族16年前之買入價計算，物業期內貶值2,000萬元或約5.1%。



上述成交物業為寧頓街13號的全幢商業大廈BIZ AUR，總建築面積約36,100平方呎，4樓現獲多間連鎖餐廳及食肆承租，5樓至24樓則為寫字樓樓層，每層樓面約1,380平方呎。

成交物業為寧頓街13號的全幢商業大廈BIZ AURA，總建築面積約36,100平方呎。（資料圖片）

原由吳鎮科家族持有 3.9億元接鄧成波貨

據悉，該物業於今年初淪為銀主盤。原業主為明順集團有限公司（ASIA SMART HOLDINGS LIMITED），其公司董事為吳力（ERIC），即本港老牌家族鎮科集團創辦人吳鎮科的兒子。該集團早於2010年以約3.9億元向鄧成波家族購入物業，其後改建為酒店，現時則為寫字樓物業。

成交物業為寧頓街13號的全幢商業大廈BIZ AURA，總建築面積約36,100平方呎。（資料圖片）

錄8個財團入標 終價貶約5%沽

市場消息指，銀主於今年4月將該物業推出市場招標，獲至少8個財團入標，最終以約3.7億元沽出，呎價約10,249元。以吳鎮科家族16年前之買入價計算，物業期內貶值2,000萬元或約5.1%。

市傳新買家為「藍帶啤酒」代理榮興集團

據透露，新買家料為老牌家族企業「榮興集團」, 由潮商葉樹林於1971創立。該集團最為人熟知是於1988年取得美國「藍帶啤酒」總代理，現時已經發展涉及飲品、金 融、酒店、地產及交通運輸業等不同業務。其家族成員活躍於投資市場，包括於2023年以 5.11億元購入天后金輪天地全幢商廈，總面積約51,970平方呎。

銅鑼灣邊寧頓街13號的全幢商業大廈BIZ AURA。

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