煌府主席陳首銘入市！3150萬買帝峯．皇殿　2年前7737萬石門4舖位

住宅樓市向好，市場再錄名人入市個案。煌府婚宴專門店集團主席陳首銘，新近以3,150萬元購入奧運站帝峯．皇殿一伙極高層四房戶，呎價28,558元。



帝峯．皇殿2座極高層成交呎價28558元

資料指，是次成交為奧運站帝峯．皇殿2座極高層B室，實用面積1,103平方呎，屬四房套連儲物室，單位以3,150萬元沽出，呎價28,558元，至於新買家以公司名HARBOUR KING LIMITED 登記，其股東及董事為陳首銘（CHAN, SHOU MING ），與煌府婚宴專門店集團主席陳首銘同名，料為同一人。

至於，原業主2010年7月1,849.9萬元購入，持貨至今約16年，是次轉手帳面獲利約1,300.1萬元，單位期內升值70%。

煌府婚宴專門店。

2024年斥7737萬石門京瑞廣場4個地舖

煌府婚宴專門店集團主席陳首銘今次亦非首次入市，曾在2024年以7,737萬元，買入沙田石門京瑞廣場地下4個舖位，建築面積約1,341至1,812平方呎，成交價1,896.5萬元至2,930萬元，呎價1.6萬至2.18萬元。

帝峯．皇殿。（林澤鋒攝）

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