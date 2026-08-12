古洞PARK SILICON第二期加推33伙　入場費548萬　周日首輪賣100伙

會德豐地產旗下古洞新盤PARK SILICON系列今日（12日）加推第二期PALO SPRINGS第2號價單，涉及33伙，折實售價548萬元起，屬原價加推。另該樓盤落實本周日首輪開賣100伙，當中82伙以價單形式出售，另招標18伙三房及平台特色戶。項目暫收近2,000個認購登記，以首輪銷售價單82伙計，暫超標逾23倍。



原價加推新價單 折實均價17928元

是次加推2號價單涉及33伙，戶型涵蓋一房至兩房，當中一房涉6伙，兩伙27伙，實用面積由311至481平方呎，扣除最高折扣優惠15%，折實售價由548萬至875.5萬元，折實呎價17,106至18,376元，折實平均呎價17,928元。

當中入場單位為2A座5樓E單位，實用面積311平方呎，屬一房間隔，扣除最多15%折扣優惠後，折實價548萬元，折實呎價17,621元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（中）。（黃祐樺攝）

暫收2000票 首輪設大手客組別 最多買8伙

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目落實本周日展開首輪銷售，以價單形式發售82伙，設有大手客組別，該類買家最多可買2伙至8伙，周六截止認購登記。

項目累參觀15,000個參觀人次，累收近2,000票認購登記，當中6成新界，餘下4成為九龍區及深圳地區，有7成屬自用，3成屬投資。

周日價單發售82伙 折實均價17791元

項目另落實本周日賣100伙，當中82伙以價單形式出售，另招標18伙三房及平台特色戶。當中以價單形式發售單位，戶型涵蓋一房至兩房，扣除最高折扣優惠15%，折實售價由548萬至875.5萬元，折實呎價17,106 至18,376元，折實平均呎價17,791元。

（黃祐樺攝）

2021年7月以41.85億元奪得地皮

翻查資料指，會德豐在2021年7月以41.85億元奪得地皮，當時每呎樓面地價8,499元，較當時市場最估上限8,000元高6.2%，更創當時古洞新發展區新高。

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