示位曝光！會地古洞PARK SILICON兩房梗廚採榛果綠、未來綠設計

古洞首個新樓盤昨日（7日）正式開價，會德豐地產旗下古洞新盤PARK SILICON系列日前先推出第二期PALO SPRINGS首張價單，今日（8日）對外開放示範單位參觀及接受認購登記。項目首批涉及65伙，折實售價505.7萬元起，折實呎價15,903元起。首批折實平均呎價17,671元。



樓盤示範單位曝光。項目日前已開放3伙示範單位參觀，當中包括第一期PARK SILICON的2伙清水交樓標準示範單位，以及第二期PALO SPRINGS的1伙連裝修設計示範單位。



一房開廚望古洞站前市鎮廣場

當中一房連開放式廚房單位，參照第一期PARK SILICON第1A座18樓B單位搭建，實用面積約321平方呎，客飯廳連接露台及工作平台，配合L型開放式廚房，提升空間延伸感，另用電磁爐設計，但亦預留煤氣管道方便住戶日後升級明火煮食。

單位廳房同向，望未來古洞站前市鎮廣場景致。浴室採用私人飛機空中豪宅風格設計，圓弧形鏡靈感來自飛機窗既設計，營造高級私密既感覺。

↓↓第1A座18樓B室↓↓

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三房連梗廚單位可全明火煮食

至於三房連梗廚單位，參照第一期PARK SILICON第1B座18樓A單位，實用面積約604平方呎，單位廳房同向，單位設迎門玄關，門後配置收納櫃。單位以獨立梗廚，設多組廚櫃，收納空間充足，而且配備各廚具及電器，全明火煮食，同時設有窗戶。

至於主人睡房特設全景轉角窗引將景入室，亦有加裝數據位。另外2間睡房間隔靈活多變，可迎合不同家庭需要。

↓↓第1A座18樓A室↓↓

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兩房梗廚連裝修示位 以「榛果綠」同「未來綠」設計

最後，兩房梗廚連裝修設計無改動示範單位，參照第二期PALO SPRINGS第2A座18樓C單位搭建，實用面積約480平方呎，單位專為環保意識強、熱愛大自然嘅年輕家庭度身打造，以「榛果綠」同「未來綠」兩大色調貫穿全屋，結合天然木紋及石紋等自然元素。

客飯廳開揚方正，連接露台及工作平台。全屋鋪設淺色木紋地板，以弧形沙發同綠色植物點缀。而主人睡房色調柔和，搭配開放式層板收納櫃連化妝檯，床底更特設隱藏儲物空間以提升收納效能。

睡房1特別改造為兒童房，以熱帶植物大壁畫、淺木傢俱同綠色圖紋地毯，打造出具創意既成長空間。

↓↓第2A座18樓C室↓↓

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古洞一帶即將有數個全新樓盤推出。左起會德豐地產PARK SILICON系列、恒地鄉梓路25號項目、新地古洞鄉梓路29號項目（紫色建築物）。（黃祐樺攝）

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