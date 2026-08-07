古洞首個新盤開價！PARK SILICON第二期首批均價17671元　折實5球

古洞首個新樓盤正式開價！會德豐地產旗下古洞新盤PARK SILICON系列今日（7日）公布第二期PALO SPRINGS首張價單。首批提供65伙，折實售價505.7萬元起，折實呎價15,903元起。首批折實平均呎價17,671元。



首批涉及65伙，戶型涵蓋一房至兩房，當中一房涉23伙，兩伙42伙，實用面積由311至480平方呎，扣除最高折扣優惠15%，折實售價由505.7萬至866.9萬元，折實呎價15,903至18,174元。首批折實平均呎價17,671元。

首批入場價505.7萬元

當中入場單位為2A座6樓B單位，實用面積318平方呎，屬一房間隔，扣除最多15%折扣優惠後，折實價505.7萬元，折實呎價15,903元。

（黃祐樺攝）

最平兩房開放式廚房單位為2A座6樓D單位,，實用面積433平方呎，扣除最多15%折扣優惠後，折實價741.2萬元，折實呎價17,157元；最平兩房梗廚單位為2A座6樓C單位,，實用面積480平方呎，扣除最多15%折扣優惠後，折實價842.1萬元，折實呎價17,544元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（中）。

黃光耀：定價參考新界區成熟地鐵項目

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，目前屬古洞區首個私人發展項目，今批價單料可為該區產生指標作用，定價則參考新界區成熟地鐵項目。目前累收8,000個查詢，明日將對外開放示範單位及接受認購登記，由於有準買家有意大手買入投資，所以登記亦設有大手組別，預計8月中進行首輪銷售。至於第一期將待明年現樓發售，目前將集中銷售第二期。

料8月中展開首輪銷售

問及同區亦有其他新盤正部署推售，會否擔心影響銷情，黃光耀指同區共有三個私人發展項目，其定位各有不同，料可吸引不同客源，見不到有競爭。

入場單位為2A座6樓B單位，實用面積318平方呎，屬一房間隔，扣除最多15%折扣優惠後，折實價505.7萬元，折實呎價15903元。（黃祐樺攝）

粉錦公路雲向2026年推首批154伙 折實均價13974元

若參考鄰近粉嶺上水新盤，永泰地產（0369）旗下上水粉錦公路住宅項目「雲向」，在2026年3月推出首批提供154伙，入場價由約368.3萬元起，折實平均呎價為13,974元。另恒地（0012）發展的粉嶺高爾夫．御苑在2017年2月推出首批提供118伙，入場價由約598.6萬元起，折實平均呎價為15,898元。

2021年7月以41.85億元奪得地皮

翻查資料指，會德豐在2021年7月以41.85億元奪得地皮，當時每呎樓面地價8,499元，較當時市場最估上限8,000元高6.2%，更創當時古洞新發展區新高。

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古洞一帶即將有數個全新樓盤推出。左起會德豐地產PARK SILICON系列、恒地鄉梓路25號項目、新地古洞鄉梓路29號項目（紫色建築物）。（黃祐樺攝）

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