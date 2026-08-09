PARK SILICON二期首日700票　超額10倍　梁志堅料食正「頭啖湯」

古洞首個新樓盤、會德豐地產旗下古洞新盤PARK SILICON系列於周五（7日）公布第二期PALO SPRINGS首張價單。首批提供65伙，折實售價505.7萬元起，折實呎價15,903元起。首批折實平均呎價17,671元。



該樓盤在昨日（8日）正式向公眾開放示範單位及接受認購登記，錄得逾700張購樓意向登記，超額認購近10倍。



梁志堅：北都首個新盤料食正「頭啖湯」

會德豐地產主席兼地建會執委會主席梁志堅昨日亦親身「撐場」，他表示該樓盤為北都首個推售的私人樓宇，隨政府大力發展北都，料項目可食正「頭啖湯」，紅盤高開。對於後市走勢，梁志堅認為，全球各地受地緣政治局勢不穩影響下，香港環境是最妥當，看好後市。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，首日入票人士中，大部份來自新界，包括上水本區，約三成來自九龍，深圳及內地；買家看好「北環·上雙魚」地利優勢及發展潛力，六成買家打算購入單位自用，亦有部份為看好「北都新中環」古洞北未來租務潛力的投資客。戶型方面，兩房單位極受歡迎，而三房戶亦獲不少換樓客熱烈查詢，因此項目有機會推出三房戶型並以招標形式發售。

PARK SILICON系列第二期PALO SPRINGS首批涉及65伙，戶型涵蓋一房至兩房，當中一房涉23伙，兩伙42伙，實用面積由311至480平方呎，扣除最高折扣優惠15%，折實售價由505.7萬至866.9萬元，折實呎價15,903至18,174元。首批折實平均呎價17,671元。

首批入場價505.7萬元

當中入場單位為2A座6樓B單位，實用面積318平方呎，屬一房間隔，扣除最多15%折扣優惠後，折實價505.7萬元，折實呎價15,903元。

最平兩房開放式廚房單位為2A座6樓D單位,，實用面積433平方呎，扣除最多15%折扣優惠後，折實價741.2萬元，折實呎價17,157元；最平兩房梗廚單位為2A座6樓C單位,，實用面積480平方呎，扣除最多15%折扣優惠後，折實價842.1萬元，折實呎價17,544元。

+ 4

粉錦公路雲向2026年推首批154伙 折實均價13974元

若參考鄰近粉嶺上水新盤，永泰地產（0369）旗下上水粉錦公路住宅項目「雲向」，在2026年3月推出首批提供154伙，入場價由約368.3萬元起，折實平均呎價為13,974元。另恒地（0012）發展的粉嶺高爾夫．御苑在2017年2月推出首批提供118伙，入場價由約598.6萬元起，折實平均呎價為15,898元。

2021年7月以41.85億元奪得地皮

翻查資料指，會德豐在2021年7月以41.85億元奪得地皮，當時每呎樓面地價8,499元，較當時市場最估上限8,000元高6.2%，更創當時古洞新發展區新高。

古洞一帶即將有數個全新樓盤推出。左起會德豐地產PARK SILICON系列、恒地鄉梓路25號項目、新地古洞鄉梓路29號項目（紫色建築物）。（黃祐樺攝）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。