銀主劈7成！舖王鄧成波家族西貢2幢銀主工廈　叫價1.08億及9600萬

舖王鄧成波家族再有旗下物業淪為銀主盤，該家族所持有的西貢康定路2號及9號2座全幢工業大廈，被銀主委託世邦魏理仕出售上述兩幢物業，叫價分別為1.08億元及9,600萬元，較2018至2019年買入價3.29億元及2.5億元，大跌67%及61.6%。



2座全幢工業大廈地盤面積共33271呎

資料指，是次出售的康定路2號及9號2座全幢工業大廈，地盤面積合共33,271平方呎，當中細分為18,094平方呎及15,177平方呎，而建築面積合共113,149平方呎，當中細分約59,991平方呎及約53,158平方呎。

現有物業為貨倉及寫字樓用途，樓高3至4層，樓底最高4.4米等，可考慮改裝成學生活動中心、凍倉、迷你倉、數據中心或汽車相關用途等，另一方面，物業地帶被劃為「住宅(戍類) 1」，可向城規會申請重建住宅項目，中長線可考慮重建，以提升資產價值。

康定路1號7月獲投資者1.73億承接

世邦魏理仕資本市場部執行董事莫偉豪表示，今年7月康定路1號獲由本地投資者以約1.73億承接，批則面積約10萬平方呎，呎價約1,720元，率先定下該區的成交指標。上述物業按城市規劃為住宅地段，中長期發展可重建為住宅，極具投資潛力。

已故舖王鄧成波。

物業7至8年大跌最多67%

是次由銀行委託出售康定路2號及9號，若按最新成交呎價相比，較原業主當年買入價跌幅達66%。

據知，西貢康定路五幢工業大廈原由鄧承波家族持有，在2018、2019年先後以約3.29億元及2.5億元購入康定路2號及9號全幢，當時平均呎價約5,117元。如以是次叫價分別為1.08億元及9600萬元比較，物業在7至8年間大跌67%及61.6%。

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