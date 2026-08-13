九龍塘滶蘊加推三伙一房、折實1050.5萬　全新兩房示位曝光｜多圖

新世界（0017）旗下九龍塘玫瑰街低密度豪宅「滶蘊」今日（13日）開放一伙兩房已裝飾示範單位予傳媒參觀。發展商表示，該類單位尚餘最後一伙待售，另加推全盤最後三伙一房戶，售價由約1,050.5萬起。項目最新累沽65伙，套現逾27億元。



新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目累沽65伙，套現逾27億元。當中兩房戶型深受投資者追捧，於10日內沽出3伙，套現逾5,200萬元。該類單位於設計上沿用複式戶的標準，譬如大門及露台部分。她透露，同類型兩房戶尚餘最後一伙待售。

新世界發展營業及市務部總監何家欣。

加推全盤最後三伙一房戶

另外，為回應市場需求，項目加推全盤最後3伙一房單位，包括5樓、7樓及8樓E5單位，實用面積336平方呎，扣除8.5%售價折扣及6%現金回贈後，售價由約1,050.5萬至1,114.9萬元，將於下周一起發售。

9月現樓推黃竹坑站滶晨 尖沙咀漢口道項目年底登場

她亦透露集團未來的推盤部署，將於9月份以現樓形式，推售黃竹坑站上蓋項目滶晨，現尚餘逾30伙單位待售。而新供應方面，集團部署推出旗下位於北都的商住大型項目，冀在今年年底或明年初推出市場。另外，位於尖沙咀漢口道的綜合發展項目，亦最快於今年年底登場。

談及後市，何家欣指出，目前租金水平持續創歷史新高，吸引不少投資者入市。另旗下柏傲莊錄得用家「轉租為買」，故住屋剛需強勁，能有效帶動銷情。

↓↓滶蘊6樓E2室示範單位↓↓

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採巴黎高級訂製為主題 客廳以金、粉及綠為主

是次開放的已裝飾無改動兩房示位參照6樓E2室為藍本搭建，實用面積為435平方呎，採兩房連開放式廚房間隔，開則不設走廊。

單位設計採用巴黎高級訂製（Haute Couture）美學為主題，加入金屬及編織物料作裝飾。入口大門採用玻璃飾面設計，配備三合一智能門鎖，並設有玄關櫃。客飯廳天花採用鋼琴漆飾面，內置多組燈光系統。客廳牆身及佈置以暖金、裸粉及橄欖綠為主調，並配置編織物料沙發及玉石四人餐桌。

開放式廚房採用木色設計，交樓標準配備嵌入式電磁爐、蒸焗爐、洗碗機及磁吸收納配件。露台及工作平台裝設趟閘，並配置洗衣乾衣機、壁燈及兩組各可承重5公斤的晾衣杆。

左起：新世界發展策略設計部總監鄭靜如、新世界發展營業及市務部總監何家欣。

衣櫃、梳妝枱及書桌採一體化設計

主人睡房方面，採高級訂製主題，空間以裸粉及酒紅色為主調，設有波浪形床頭板。房內的衣櫃、梳妝枱及書桌採一體化設計，並附設抽拉式儲物空間及隱藏埋線面板。另一間睡房以橄欖綠及大地色為主，配置側几作為梳妝位，並設木製衣櫃。

而浴室方面，牆身鋪設淺綠色瓷磚，配合木紋櫃面，室內配置鏡櫃、帶有USB插口的雙位電插座及浴室寶。此外，全屋配置了指定的開關掣及門把等配件。

九龍塘玫瑰街豪宅項目滶蘊。（資料圖片）

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